Cina, PBOC: sostegno più forte a economia reale, focus su infrastrutture

(Teleborsa) - "Il livello dei prezzi in Cina è sostanzialmente stabile e la Banca popolare cinese rafforzerà l'attuazione di una politica monetaria prudente per fornire un, concentrandosi su sostenere la". Lo ha affermato, governatore della Banca centrale cinese (PBOC) all'incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.La PBOC, ha aggiunto, intende sostenere le istituzioni finanziarie che "hanno emessocome la produzione e allo stesso tempo hanno promosso l'uso accelerato di prestiti speciali per "consegna di proprietà garantita" e hanno promosso lo sviluppo stabile e sano del reale mercato immobiliare".Yi Gang, secondo il discorso pubblicato sul sito ella Banca centrale, ha accolto con favore i progressi nell'attuazione del quadro comune del G20 per l'. Ha affermato che "la Cina continuerà a collaborare con tutte le parti per attuarlo e che i creditori del settore privato dovrebbero partecipare in modo analogo".