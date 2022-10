Cina, prezzi produzione al +0,9% su anno. Inflazione contenuta

(Teleborsa) - Inflazione e prezzi alla produzione hanno quasi centrato le attese in Cina a settembre 2022. Secondo il National Bureau of Statistics,ha registrato un, dopo il +2,5% del mese precedente e rispetto al +2,8% atteso dagli analisti. Nonostante la lettura sia sensibilmente inferiori ai dati emersi in Occidente negli scorsi mesi, si tratta dell'aumento maggiore dall'aprile 2020, quando si registrò un +3,3% su base annua.Gran parte dei guadagni è derivata dal, che sono aumentati del 36% su base annua per il loro aumento più grande da agosto 2020. La carne di maiale, un alimento base in Cina, ha un peso significativo nell'indice ufficiale dei prezzi al consumo del paese., invece, i prezzi al consumo mostrano una, a fronte del +0,4% del consensus, dopo il -0,1% precedente.Frenano i, che a settembre hanno mostrato un incremento tendenziale dello 0,9%, appena sotto le attese (+1%), a fronte del +2,3% del mese precedente. L'indice è cresciuto al livello più lento da gennaio 2021.