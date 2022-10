ELITE, la "palestra" per la Borsa compie 10 anni e diventa europea

Euronext

(Teleborsa) -, il programma di Borsa Italiana per la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono accedere ai mercati dei capitali privati ??e pubblici,. Il gruppo- che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi - ha annunciato che il programma ELITE saràin cui è attivo.Lavorando con i, sfruttando i programmi pre-IPO Euronext e integrando l'iniziativa Euronext Tech Leaders recentemente annunciata, l'espansione di ELITE a più paesi Euronext sarà lanciata, con l'ambizione a lungo termine di rendere ELITE un punto di riferimento per le aziende private che operano nei settori tradizionali e per le imprese in tutta Europa.Lanciato in Italia nel 2012, ELITE è una rete di PMI che aiuta ad accelerare il processo di accesso ai mercati dei capitali privati ??e pubblici, supportando le aziende per quanto riguarda capitali, competenze e network. Conammessi alla sua rete dal suo lancio, ELITE è diventato "un", evidenza Euronext."Sono stati dieci anni di lavoro al fianco delle aziende, supportando l'eccellenza imprenditoriale nel loro percorso di crescita - ha commentato- L'obiettivo di ELITE di aiutare le PMI a finanziare la loro crescita è pienamente in linea con la missione di Euronext di. ELITE sta valutando le opportunità per costruire ulteriormente la propria proposta di valore nei paesi Euronext, sfruttando la forte presenza dei team Euronext locali".ELITEcon un fatturato aggregato di 100 miliardi di euro, che rappresentano 34 settori e impiegano oltre 600.000 persone. Altri dati che testimoniano il successo di ELITE sono: 816 milioni di euro raccolti con il supporto diretto di ELITE per oltre 190 aziende che sfruttano il modello; 55 società sono stateraccogliendo 3,7 miliardi di euro; 119 società hanno emesso 187raccogliendo 2,8 miliardi di euro; 322 società hanno gestito oltre 1.000 operazioni di fusione e acquisizione.