FMI, Georgieva: lotta all'inflazione avrà costo doloroso

(Teleborsa) -Lo sostiene il direttore generale del FMIsottolineando il ruolo delleche stanno rapidamente politiche restrittive,"Questa è la cosa giusta da fare - afferma- ma avrà un costo doloroso:Per questo motivo, sostiene il numero uno dell'istituto di Washington, "la formulazione di una politica fiscale appropriata è fondamentale". A suo giudizio, ladei governi deve essere quella di. Ma, sottolinea, "la politica fiscale deve lavorare con la politica monetaria, non contro di essa.Georgieva ha anche voluto ringraziare l'Unione Europea che ha contribuito conal fondo dela sostegno dei paesideve fronteggiaree le indicazioni del Fondo monetario internazionale "sono le stese che diamo ad altri paesi: le misure contro i rincari e i prezzi dell'energia devono essere mirate e efficienti. E finanziate". Di positivo ci sta che "i rischi di razionamento in Italia sono stati ridotti dalle risposte di policy, che aiutano l'Italia e l'Europa". E' quanto ha affermato il direttore del dipartimento europeo del Fmi,urante un conferenza stampa alle assemblee autunnali.Con crescita economica più basse e aumenti di tassiallo scopo di far abbassare il debito-Pil. "Dati sviluppi attuali ci attendiamo sforzi di bilancio più ambiziosi in futuro - ha aggiunto - ad esempio per ampliare la base imponibile, o nell'andare avanti sulle riforme strutturali, non solo in Italia". In generale Next Generation Eu è "uno strumento eccellente per aiutare" la crescita e l'attuazione del Pnrr, ha detto Kammer.Quanto ai provvedimenti messi in campo dal alcuni governi europei contro i rincari dell'energia e l'alta inflazione, affinchè risultino più mirati a sostegno delle famiglie più vulnerabili . Secondo l'istituzione di Washington, oltre ad essere mirati e temporanei gli interventi contro la crisi attuale devono essere anche "finanziati". E sul fabbisogno che questo implica Kammer ha sviluppato alcuni concetti che fanno capire quali siano le preoccupazioni del fondo. Ha fornito alcuni numeri: "sul 2022 in media in Europa il costo della vita è cresciuto di oltre il 7% a causa dei rincari dell'energia. Le analisi del Fmi suggeriscono che compensare pienamente ilha detto - mentre compensare il 40% delle famiglie meno ricche costerebbe fino all'1% del Pil. Tuttavia i costi di alcuni pacchetti, incluse le nuove misure annunciate, sono ampiamente superiori a questi numeri.affermato il direttore del dipartimento europeo.