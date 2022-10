Morgan Stanley, utili trimestrali in calo su minori deal di M&A

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La banca d'affariha registrato unnetto di 13,0 miliardi di dollari per il terzo trimestre del 2022 (terminato il 30 settembre), rispetto ai 14,8 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 2,6 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione diluita, rispetto a un utile netto di 3,7 miliardi di dollari, o 1,98 dollari per azione diluita, per lo stesso periodo di un anno fa. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,49 dollari su ricavi per 13,29 miliardi di dollari."La performance aziendale è stata resiliente ed equilibrata in un ambiente incerto e difficile, offrendo un rendimento del 15% sul tangible common equit - ha commentato il- Wealth Management ha aggiunto ulteriori 65 miliardi di dollari di nuovi asset netti e ha prodotto un margine ante imposte del 28%, escluse le spese relative all'integrazione, dimostrando scala e stabilità nonostante il calo dei valori degli asset"."Mentre Investment Banking e Investment Management hanno risentito del contesto di mercato,- ha aggiunto - Continuiamo a mantenere la nostra solida posizione di capitale mentre riacquistiamo 2,6 miliardi di dollari di azioni e distribuiamo un dividendo sano".I ricavi dell'sono diminuiti del 55% rispetto a un anno fa. All'interno della divisione, i ricavi dasono diminuiti rispetto a un anno fa, a causa dei livelli più bassi di operazioni di fusione e acquisizione completate. I ricavi dasono diminuiti in modo significativo rispetto a un anno fa, riflettendo il sostanziale calo dei volumi di azioni globali. I ricavi dasono diminuiti rispetto a un anno fa poiché le condizioni macroeconomiche hanno contribuito a ridurre le emissioni obbligazionarie.