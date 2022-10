Prudente Wall Street alle prese con le trimestrali

JP Morgan

Citigroup

Morgan Stanley

Wells Fargo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

energia

JP Morgan

Boeing

United Health

Salesforce

Chevron

Johnson & Johnson

Atlassian

Splunk

Ansys

Align Technology

JD.com

NetEase

Baidu

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street nel giorno in cuivero banco di prova per capire gli effetti reali dell'inflazione elevata. Il via è arrivato dalle big bancarie statunitensi:hanno annunciato conti migliori delle aspettative, seppur con un risultato netto in calo. Deludenti, invece, le trimestrali diUn sostegno ai listini azionari, da una sponda all'altra dell'oceano, arriva dalle aspettative di aumento dei margini proprio per le banche da un aggressivo rialzo dei tassi di interesse da parte di. Tale prospettiva sta galvanizzando, fin dalla vigilia, i titoli bancari che mostrano un'ottima performance.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,52% a 30.193 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 3.694 punti. Sale il(+0,95%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,68%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,02%),(+1,00%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -0,94%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,23%),(+2,11%),(+1,98%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,51%),(+2,39%),(+2,30%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.Tentenna, che cede lo 0,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -1,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 9,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 58,6 punti).