Credit Suisse paga 495 milioni di dollari per risolvere caso RMBS

Credit Suisse

(Teleborsa) -, colosso bancario svizzero che sta attraversando una fase di ristrutturazione e rilancio, ha raggiunto un accordo definitivo con il New Jersey Attorney General (NJAG) in relazione alle attività in ambito Residential Mortgage-Backed Securities () condotteCredit Suisse effettuerà unper risolvere integralmente i crediti legati a oltre 10 miliardi di dollari di RMBS in questione, per i quali il NJAG aveva denunciato danni per oltre 3 miliardi di dollari in un contenzioso depositato nel 2013.Credit Suisse si dice "che consente alla banca di risolvere l'unica questione RMBS rimasta che riguarda i reclami di un'autorità di regolamentazione e la più grande delle sue esposizioni rimanenti sul suo docket RMBS legacy", si legge in una nota.