Depositarie, CACEIS acquisisce operazioni RBC Investor Services in Europa

(Teleborsa) - CACEIS e Royal Bank of Canada hanno firmato un Memorandum of Understanding sulla. CACEIS, gruppo bancario controllato da, è specializzato nella fornitura di servizi finanziari a società di gestione, compagnie di assicurazione, fondi pensione, banche, fondi di private equity e real estate, SIM e grandi aziende.La transazione rafforzerebbe il posizionamento di CACEIS comecon circa 4,8 trilioni di euro di asset in custodia e 3,5 trilioni di euro di asset in amministrazione (dati al 31/03/2022) dopo il suo completamento, che dovrebbe avvenire entro la fine del terzo trimestre del 2023.