Educazione finanziaria: BPER Banca punta sulle giovani generazioni

(Teleborsa) - Diffondere l'educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio. Questo l'obiettivo dipresentato questa mattina in conferenza stampa a Roma. Ideato dae sviluppato in sinergia con, il progetto intende unire differenti formule di apprendimento e attività (e-learning, coaching, workshop digital e fisici, project work)., che ha inserito "B-education" all'interno del, – spiega l'istituto in una nota – metterà a disposizione certificazioni, borse di studio per gli studenti più meritevoli e un contributo alle università coinvolte.società benefit che promuove saperi e competenze innovative e sostenibili verso la scuola, contribuirà sulla definizione dei contenuti e sulla messa a punto della piattaforma digitale su cui gli studenti universitari potranno formarsi, dialogare e collaborare durante tutto il percorso di studio.garantirà invece la coerenza dei progetti e la sinergia con le iniziative del Comitato Nazionale EduFin e del Ministero dell'Università, gestendo le relazioni istituzionali e la valutazione degli elaborati finali.fornirà supporto sia nel diffondere la conoscenza del progetto, sia nella formazione dei ragazzi con un corso in modalità e-learning dedicato ai 17 Goals dell'Agenda 2030. Infine, l'associazione no-profit Officine Italia si occuperà dell'attività di tutoraggio e coaching degli studenti.