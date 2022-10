Lufthansa alza guidance 2022 dopo buon terzo trimestre

Lufthansa

(Teleborsa) - "Sulla base dell'andamento positivo del terzo trimestre, dell'attuale situazione delle prenotazioni che continua a riflettere una forte domanda per i prossimi mesi, e per l'attesa di un altro risultato record per Lufthansa Cargo nel 2022" il vettore teutonico alza la guidance per l'intero anno 2022.prevede ora di poter raggiungere per l'anno in corso undi oltre 1 miliardo di euro, con un adjusted free cash flow di oltre 2 miliardi.I conti preliminari del terzo trimestre del gruppo hanno evidenziatoa 10,1 miliardi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; l'Ebit adjusted è di circa 1,1 miliardi in crescita da 251 milioni, compreso un impatto dagli scioperi per circa 70 milioni di euro. Sempre nel terzo trimestre, Lufthansa ha generato unrettificato di circa 400 milioni di euro contro i 43 milioni di euro dell'anno precedente.è sceso a circa 6,2 miliardi.