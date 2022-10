Palermo, seminario di legislazione scolastica promosso da Anief, Udir ed Eurosofia

(Teleborsa) - Si intitolail Seminario di legislazione scolastica promosso e organizzato dache si terrà a Palermo lunedì 24 ottobre, dalle 9 alle 13 presso ilL'incontro inizierà con i saluti del presidente nazionale, i saluti del direttore dell’USR Sicilia,La prima sessione, al via alle 9.30, partirà conpresiederà Giovanni Portuesi, segretario generale Anief. Interverranno: Evelina Chiocca responsabile ANIEF per le politiche sull'inclusione, coordinatrice Osservatorio 182; Walter Miceli, avvocato foro di Palermo, coordinatore campagna #nonunoradimeno #ANIEF; Maurizio Benincasa, presidente First, osservatorio permanente per l'inclusione MI; Ernesto Ciracì, docente e direttore del corso di formazione Eurosofia “Come compilare il nuovo Pei”; Alessandra La Marca, università di Palermo, direttore corso di specializzazione per insegnanti di sostegno; Ida Mendicino, avvocato foro di Cosenza, ufficio legale ANIEF; Manuela Sanvido, avvocato associazione CoorDown, componente dell'osservatorio scolastico del Ministero.La seconda sessione ripartirà alle 11.30 con la “Tavola rotonda con esponenti della politica" con la partecipazione di Ella bucalo (FDI), Francesco Verduci (PD), Rossano Sasso (Lega), Barbara Floridia (M5S), Davide Faraone (IV-Azione).