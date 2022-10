Tatatu, il social che premia gli utenti si quota su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) -, società proprietaria dell'app TaTaTu, sta portando a termine la. L'inizio della negoziazione è previsto per il 19 ottobre 2022, con l'ammissione alle negoziazioni che è stata richiesta a seguito del completamento di un'operazione di private placement effettuata prima della quotazione. La società è controllata da IA Media - società che fa rifermenti ad Andrea Iervolino - che detiene il 96,65% del capitale sociale.TaTaTu è una app di social media e intrattenimento che. Gliin cambio di visualizzazioni di contenuti e interazioni social. I premi possono essere aggiudicati facendo offerte in occasione di aste per prodotti ed esperienze esclusivi, disponibili sul sito e-commerce di TaTaTu e prossimamente anche in negozi affiliati in località selezionate."La quotazione su Euronext Growth Paris contribuirà adi TaTaTu a livello globale e ci consentirà di accedere ai mercati di capitali mentre mettiamo in atto il nostro piano strategico con l'ambizione di diventare uno dei social media e delle piattaforme di intrattenimento di cui gli utenti di tutto il mondo non possono fare a meno e anche il primo caso di quella che chiamo la "", in connessione con l'economia circolare", ha commentato, fondatore e amministratore delegato di Tatatu."Con un modello di business altamente differenziato e un team di professionisti esperti, sono sicuro che costruiremo su TaTaTu una, migliorando il tasso di coinvolgimento social grazie a una proposta esclusiva e aumentando il livello di consapevolezza sociale e ambientale attraverso contenuti multimediali originali", ha aggiunto.Ildelle azioni alla data di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris è di 2,00 euro, pari al prezzo di sottoscrizione dell'operazione di private placement effettuata prima della ammissione. Laalla data della quotazione sarà di circa 1,6 miliardi di euro."Tale prezzo è stato stabilito in base a una serie di fattori, tra cui un report di valutazione redatto su richiesta della Società da uno studio di consulenza di fama internazionale e risultante da trattative contrattuali tra le parti coinvolte nel private placement - viene sottolineato -delle azioni a seguito della loro ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth, che può discostarsi sostanzialmente da esso".