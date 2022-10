Arte fa rima con inclusione: Galleria BPER Banca in campo per ragazzi del "Tortellante"

(Teleborsa) -

Il ricavato - si legge - andrà a favore del “Tortellante”, l’Associazione di Promozione Sociale che nasce a Modena nel 2018 e che sostiene circa 25 ragazzi con il Disturbo nello Spettro Autistico e le loro famiglie.







Con l’obiettivo di favorire il miglioramento delle loro autonomie e interazioni sociali, l’Associazione organizza diverse attività e interventi terapeutici, sotto la supervisione di uno staff interdisciplinare che vede coinvolti psicologi, educatori, terapisti e molte altre figure. Tra le tante iniziative organizzate, c’è anche la prossima apertura della “Bottega” che si propone come luogo d’interazione diretta con il pubblico e che permetterà ai ragazzi coinvolti, non solo di diversificare la produzione della pasta, ma anche di essere coinvolti in altre mansioni e accrescere il loro bagaglio di esperienze.



Per aiutare il “Tortellante” e i suoi ragazzi - spiega la nota - è sufficiente recarsi presso La Galleria BPER Banca, nei giorni di apertura, ed effettuare un’offerta libera, in cambio del catalogo della mostra.





Dal 2017 La Galleria BPER Banca si propone come realtà aperta allo scambio culturale e al dialogo continuo, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio. In particolar modo, La Galleria si apre alle nuove generazioni per costruire, con l’arte e la cultura, una nuova visione del mondo e di un futuro equo e sostenibile, per tutti.