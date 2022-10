Altea, Guarino: con partnership acquisiamo una riconoscibilità internazionale

Altea Green Power





(Teleborsa) - "Le evidenze emerse nel primo semestre sono estremamente positive. Abbiamo realizzato quello che avevamo promesso e abbiamo incrementato in modo significativo la nostra disponibilità di siti funzionali alla costruzione di impianti eolici e fotovoltaici, passando da un'equivalenza di 700 megawatt a 1 gigawatt, ma soprattutto abbiamonel settore dello storage funzionale alla rete elettrica nazionale (per oltre 500 MW)". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della terza edizione di NextGems , la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Per noi è un contratto importantissimo, che praticamente nell'ottica di tre anni permette un salto importante del nostro fatturato dell'ordine del 50% e ci dà un", ha aggiunto il manager della azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile."Queste partnership sono importanti perché cominciamo avere, anche se nel nostro piccolo, una- ha spiegato Guarino - Per eventuali nuove partnership guardiamo due tipi di soggetti: coloro che si occupano e che investono nell'ambito dell'eolico e del fotovoltaico sia in Italia che nel resto d'Europa o del mondo. Al, in cui noi in Italia siamo stati degli apripista, oggi guardiamo ancora per un ulteriore sviluppo nell'ambito italiano ma incominciamo a guardare anche per un possibile e"."Abbiamo fatto una buona dose di attività nel corso del 2021 anche nell'- ha detto il manager - Ci sono state delle alternanze regolamentari e questo ci ha determinato un rallentamento importante, perché chiaramente la prima cosa che serve agli imprenditori è capire dove investono e che tipo di framework regolamentare hanno. Siamo in attesa e possiamo dire che siamo alla finestra. C'è una ancora fortissima richiesta da parte dell'utente finale, soprattutto di tipo industriale, a maggior ragione oggi in cui il caro bollette viene molto sentito dalle famiglie e dalle imprese"."Siamo comunque une in questo mercato - che per noi è sempre stato un mercato importante ma solo un mercato di opportunità, in quanto il nostro core business non è questo - siamo abbastanza confidenti di poter riprendere presto questo tipo di attività, che comunque rappresenta per noi un elemento abbastanza distintivo sul territorio"", ha concluso Guarino.