Festa del Cinema, il 22 ottobre cerimonia per il "Premio del Pubblico FS"

(Teleborsa) - Il, guidato dall', è Official Sponsor della, giunta quest'anno alla diciassettesima edizione. Una partnership che conferma l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane a favore dell'arte e della cultura in ogni sua forma. In questa edizione, che vedrà il debutto di una competizione internazionale e di una giuria di esperti, sarà assegnato anche ilper il miglior film del. La cerimonia di premiazione è in programmae saranno proprio gli spettatori a scegliere il loro film preferito.Accedendo all'app (disponibile sia per iOS sia per Android) o al sito della Festa, coloro che prendono parte alla proiezione ufficiale o alla prima replica di un'opera possono esprimere la propria preferenza attraverso il codice riportato sul ticket d'ingresso. Lo stesso con cui si può entrare sulla piattaforma di voto. In tal modo partecipano al concorso a premi offerto dal Gruppo FS che mette in palio ogni giorno 20 Carte Regalo Trenitalia, del valore di 50 euro ognuna.SonoItalia, Stati Uniti, Francia, Algeria, Svizzera, Corea del Sud, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Cuba, Ucraina, Germania e Hong-Kong. Dai thriller al crime, dal road movie alle distopie, ma anche commedie, fiction, storia, biografie, bianco e nero e colori.