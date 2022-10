Kering, fatturato a +14% nel Q3. Gucci sotto le attese

Kering

(Teleborsa) -, colosso francese del lusso, ha registratopari a 5,137 miliardi di euro nel, in aumento del 23% (+14% su base comparabile, al di sopra del +12% del consensus) rispetto al terzo trimestre del 2021. Rispetto al terzo trimestre del 2019, i ricavi comparabili sono aumentati del 28%. I ricavi della rete di negozi a gestione diretta hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti, in crescita del 19% su base comparabile.Tutte le regioni hanno registrato una crescita. L'(+74%) e il(+31%) hanno ottenuto performance particolarmente eccellenti. In(+1%), l'attività stabile riflette l'elevata base di confronto insieme al forte contributo dei turisti americani allo slancio delle vendite in Europa. La crescita in(+7%) è stata robusta, nonostante l'impatto delle restrizioni Covid nellacontinentale.Nel terzo trimestre, i ricavi disono stati pari a 2.581 milioni di euro, in crescita del 18% (+9% su base comparabile, al di sotto del +11% del consensus). Il marchio italiano ha anche sottoperformato altre brand chiave del gruppo:è cresciuto del 40% (+30% su base comparabile) edel 20% (+14% su base comparabile).