Mercati cauti guardano a Wall Street e dati macro

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance moderatamente positiva mostrata a Piazza Affari. Segnali rialzisti arrivano nel frattempo dai derivati statunitensi anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi, in unamentre. In focus, Tesla che ha annunciato un trimestre quasi da record , ma delude le aspettative del mercato.Sul mercato valutario, Leggera crescita dell', che sale a quota 0,9804. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,03%.Si riduce di poco lo, che si porta a +235 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,73%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,48%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,34%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.381 punti.di Milano, troviamo(+12,35%),(+2,22%),(+2,17%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.scende dell'1,11%.di Milano,(+7,76%),(+7,29%),(+2,88%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Tra i dati01:50: Bilancia commerciale (atteso 2.167,4 Mld ¥; preced. -2.820 Mld ¥)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 44,7%; preced. 45,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. 7,9%)14:30: PhillyFed (atteso -5 punti; preced. -9,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 228K unità).