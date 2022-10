ALA, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 15,6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando ilsul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la semestrale l'annuncio di un'acquisizione in Spagna."Apprezziamo che, nonostante una leggera contrazione dei ricavi, ALA. ha registrato un EBITDA margin superiore all'11%, con unnel 2020", scrivono gli analisti.Ora Intesa Sanpaolo stima: ricavi per 150,6 milioni di euro; margine EBITDA del 10,3%; EBIT di 11,9 milioni di euro; indebitamento finanziario netto a 34,4 milioni di euro.sono attesi: ricavi per 201,3 milioni di euro (+7,9% rispetto al precedente); EBITDA di 21 milioni di euro (+6,3%); EBIT di 15,1 milioni di euro; utile netto di 9,3 milioni di euro; indebitamento netto a 37,4 milioni di euro, ipotizzando maggiori scorte relative a stock di servizi legati al contratto Dassault.