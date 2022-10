Casasold, ricavi in calo del 18% nei primi 9 mesi 2022

Casasold

(Teleborsa) -, società operante nel settore dei servizi immobiliari e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato chegeneravano20 appartamenti, per un totale pari arispetto ai 1.855.389 euro del terzo trimestre 2021). Oltre ai 20 appartamenti oggetto di ricavo, al 30/09/2022, risultavano 14 appartamenti in portafoglio., si sono conclusi 2 appartamenti e 4 appartamenti sono stati disdetti alla luce delle attuali difficoltà, in quanto non garantivano più il raggiungimento di marginalità adeguata.Lapassa da 781 migliaia di euro (cassa netta) al 30 giugno 2022 a 786 migliaia di euro (cassa netta) al 30 settembre 2022. La variazione minima positiva della Posizione Finanziaria Netta è generata dal flusso ordinario di incassi e pagamenti del trimestre, sottolinea Casasold, che non ha pendenze in essere ed evidenzia che tutti i debiti sono stati rimborsati a scadenza.Il gruppo "sta riscontrando un rallentamento della propria attività - si legge in una nota - Gli incrementi corposi dei costi di ristrutturazione, la contrazione del bacino di immobili target, le maggiori difficoltà rispetto al passato ad individuare sul mercato immobili che garantiscano una proiezione di marginalità sufficiente, portano a".