EssilorLuxottica, ricavi salgono a 6,39 miliardi di euro nel terzo trimestre

(Teleborsa) -

EssilorLuxottica, leader globale dell'occhialeria, ha registrato ricavi consolidati pari a 6.394 milioni di euro nel terzo trimestre 2022, in aumento dell'8,2% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2021 (+17% a cambi correnti). Nel terzo trimestre, a cambi costanti: l'EMEA è in crescita del 9,2%, il Nord America del 3,4% su una base di confronto difficile, l'Asia-Pacifico e l'America Latina in crescita a doppia cifra. Le vendite di negozi comparabili risultano in crescita del 6,5%.



L'e-commerce rappresenta il 7% del fatturato del colosso nato a seguito della fusione tra l'italiana Luxottica e la francese Essilor, ed è tornato a crescere nel trimestre.



"Siamo orgogliosi della solida performance che il gruppo ha ottenuto nel terzo trimestre dell’anno, con tutte le aree geografiche in crescita, dall'Asia-Pacifico all'America Latina, dall'EMEA al Nord America", hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

"I risultati dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business, nonché le capacità e la determinazione delle nostre circa 200.000 persone nel mondo, impegnate nel realizzare la visione a lungo termine che abbiamo condiviso in occasione del Capital Market Day", hanno aggiunto.