Il Sole 24 ORE, soci approvano transazione parziaria dell'azione di responsabilità

L'assemblea degli azionisti de Il Sole 24 ORE , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha deliberato di approvare la transazione parziaria dell'azione di responsabilità sociale ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. promossa dalla società nei confronti dell'ex presidente del consiglio di amministrazione Benito Benedini e dell'ex amministratore delegato Donatella Treu. Escluso invece l'ex direttore responsabile del quotidiano Roberto Napoletano.



A fronte di diversi impegni reciproci tra le parti, l'accordo di transazione parziaria prevede il pagamento a saldo e stralcio in favore della società di un importo complessivo pari a 3.000.000 euro, di cui 400.000 euro già versati alla società.



La struttura dell'accordo di transazione parziari tiene conto del voto espresso dai soci in occasione dell'assemblea del 27 aprile 2022, e quindi della mancata approvazione della proposta di transazione totale, oltre che degli eventi intervenuti successivamente, e in particolare della condanna di Napoletano con sentenza penale.



In sostanza, la transazione parziaria ha consentito di definire la controversia tra la società, da una parte, e Treu, Benedini, KPMG e compagnie terze dall'altra, ottenendo un importo transattivo sostanzialmente in linea con la precedente proposta, ma escludendo Napoletano nei confronti del quale il giudizio civile prosegue "in relazione alle pratiche commerciali e di reporting dirette a incrementare artificiosamente i dati relativi alla diffusione del quotidiano".









(Teleborsa) -