LSEG conferma guidance dopo terzo trimestre in crescita

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -(LSEG), il gruppo che gestisce la Borsa di Londra, ha registrato unpari a 1,905 miliardi di sterline (esludendo le recoveries) nel, in aumento del 16,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e al di sopra delle attese del mercato (il consensus era per 1,881 miliardi di sterline). L'è salito del 12,9% a 1,696 miliardi di sterline, in linea con le stime degli analisti. LSEG non ha attuato alcun cambiamento a obiettivi e guidance."Abbiamo realizzato un altro trimestre forte, con una- ha commentato il- La costanza delle consegne negli ultimi trimestri dimostra la forza del nostro modello di business, generando ricavi ricorrenti di qualità da una gamma di servizi molto apprezzati dai nostri clienti".Nell'agosto 2022 il gruppo aveva annunciato unda 750 milioni di sterline attraverso tre tranche in un periodo di 12 mesi. Nel terzo terzo trimestre ha operato riacquisti per 235 milioni di sterline. La prima tranche di 250 milioni di sterline è stata completata il 5 ottobre 2022. Lainizierà il 1° dicembre 2022.