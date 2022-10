Schlumberger, balzo dell'utile netto nel terzo trimestre

Schlumberger

(Teleborsa) -, una delle più grandi società per servizi petroliferi al mondo, ha registratopari a 7,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 10% in sequenza e del 28% anno su anno. I ricavisono stati di 5,9 miliardi di dollari, in aumento del 13% in sequenza e del 26% anno su anno, mentre le entrate delsono state di 1,5 miliardi di dollari, stabili in sequenza e sono aumentate del 37% su base annua.L'è stato di 907 milioni di dollari, o 63 centesimi per azione, nei tre mesi terminati il 30 settembre, rispetto ai 550 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione, un anno fa."Lacon ottimi risultati del terzo trimestre che riflettono l'accelerazione dello slancio internazionale e la solida esecuzione nelle nostre divisioni e aree", ha commentato il