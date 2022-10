Snap, rallenta la crescita dei ricavi. Non fornisce guidance

Snap

(Teleborsa) -, società statunitense di fotocamere e social media, ha registratoin aumento del 6% a 1.128 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto all'anno precedente. Si tratta della prima volta che l'aumento è stato a una cifra singola dal debutto in Borsa nel 2017 e di un risultato inferiore alle attese (1,14 miliardi secondo il consensus di Refinitiv). Laè stata di 360 milioni di dollari, inclusi gli oneri di ristrutturazione di 155 milioni di dollari, rispetto ai 72 milioni di dollari dell'anno precedente. Ilè stato di 56 milioni di dollari, rispetto ai 72 milioni di dollari dell'anno precedente.I Global Daily Active User () erano 363 milioni nel terzo trimestre del 2022, con un aumento di 57 milioni, pari al 19% anno su anno. I DAU sono aumentati in modo sequenziale e anno su anno in ciascuno delle aree del Nord America, Europa e Resto del Mondo.Date le incertezze relative all'ambiente operativo, Snap ha deciso disui ricavi o sull'EBITDA rettificato per il quarto trimestre del 2022."In questo trimestre abbiamo preso provvedimenti per concentrare ulteriormente la nostra attività sulle nostre tre priorità strategiche: far crescere la nostra comunità e approfondire il loro coinvolgimento con i nostri prodotti, riaccelerare e diversificare la nostra crescita dei ricavi e investire nella realtà aumentata - ha affermato il- La crescita della nostra community a 363 milioni di utenti attivi giornalieri, con un aumento del 19% anno su anno, continua ad ampliare le nostre opportunità a lungo termine mentre".