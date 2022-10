Rinnovo del contratto scuola, Pacifico (Anief): "Finiamola di giocare con la pelle di docenti e Ata"

(Teleborsa) - Con la costituzione del nuovo Governo e ministro dell'Istruzione, torna in primo piano ilscaduto da 46 mesi: si tratta dell'unico contratto del pubblico impiego non ancora rinnovato. Un rinnovo che – come evidenzia il Sole 24 Ore – vale oltre 2 miliardi ai quali vanno aggiunti anche i 5 miliardi di arretrati.Uno degli ultimi atti del ministro Bianchi – ricorda il quotidiano economico – è stato quello di spostare iQuindi, si domanda cosa farà, adesso, il ministro dell'Istruzione e del Merito: girerà le risorse nel contratto nazionale o andrà allo scontro con i sindacati?. Intanto, i 340 milioni sono al momento bloccati, fermi sul parere del ministero dell'Economica che tarda ad arrivare. Sempre secondo quanto segnala il Sole 24 Ore, le perplessità tecniche e politiche sul cambio di destinazione del fondo da 340 milioni sono parecchie. Spunta una terza via – scrive sempre oggi Orizzonte Scuola – cioè quella di far passare l'attribuzione dei fondi del contratto da un vincolo di destinazione al salario accessorio, in base ai criteri di distribuzione che la stessa intesa tra Governo e sindacati dovrebbe disciplinare.In tale scenarionon vuole nemmeno prendere in considerazione che il nuovo Governo possa spostare la destinazione dei 340 milioni destinati al rinnovo del contratto. Si tratterebbe di un esordio davvero infausto. "Finiamola di giocare con la pelle dei lavoratori della scuola – dichiara il– perché di fronte a una inflazione superiore al 10% soltanto nell'ultimo anno, è vergognoso il solo pensare che i 340 milioni debbano essere assegnati al merito, un oltraggio visto che la copertura per gli aumenti contrattuali è ferma al 4,22%. Invece di cambiare il destino di un contratto già definito e da chiudere in fretta, è bene che il nuovo ministro ci convochi il prima possibile: abbiamo tanti dossier da affrontare e dei primi provvedimenti da prendere: oltre al contratto scaduto da 46 mesi, con l'inflazione 10 punti sopra e le regole da rivedere, c'è il problema dell'organico aggiuntivo, del precariato, della mobilità e molto altro".