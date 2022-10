Stabile Wall Street che valuta conti aziende. Attesa per tech

Microsoft

(Teleborsa) -, constatunitensi. Ulteriori indicazioni arriveranno dai report sugli utili delle multinazionali tecnologiche come, che offriranno altrie potrebbero avere un ruolo nella prossime scelte della Federal Reserve, ancora alle prese con una forte inflazione.Sul fronte macroeconomico, inegli Stati Uniti sono diminuiti nuovamente ad agosto (sia secondo l' indice S&P Case-Shiller che l' indice FHFA ).ha confermato la guidance dopo profitti del 3° trim sopra le attese,ha abbassato la guidance su impatto dollaro e contesto macro incerto,ha confermato la guidance dopo un 3° trim con utile in crescita,ha registrato un utile trimestrale in calo del 19% e rivisto l'outlook,ha migliorato l'outlook dopo una trimestrale oltre le attese., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 31.454 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 3.807 punti. In frazionale progresso il(+0,59%); pressoché invariato l'(+0,18%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,04%),(+0,71%) e(+0,45%). Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,97%),(+1,69%),(+1,20%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Al top tra i, si posizionano(+6,14%),(+4,40%),(+3,94%) e(+3,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.In apnea, che arretra del 2,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106,5 punti; preced. 108 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 590K unità; preced. 685K unità).