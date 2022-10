BCE, nuovo aumento tassi da 75 punti base. Stretta su TLTRO

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di. Il nuovo aumento di 75 punti base, il secondo di tale entità dopo quello deciso l'8 settembre, fa salire il costo del denaro dall'1,25% al 2%, livello massimo dal primo trimestre 2009, quando a guidare l'istituto di Francoforte era il francese Jean Claude Trichet. "Aumentando sensibilmente i tassi di riferimento per la terza volta consecutiva, ha compiutodella politica monetaria", si legge nello statement odierno della BCE.sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al, con effetto dal 2 novembre 2022.Il board BCEper assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine. "Esso definirà l'andamento dei tassi di riferimento in futuro in base all'evolvere delle prospettive per l'inflazione e l'economia, riflettendo un approccio secondo il quale le decisioni sui tassi vengono definite", viene sottolineato.Il Consiglio direttivo ha deciso inoltre diapplicati alla terza serie di, strumento che durante la fase acuta della pandemia è stato fondamentale per contrastare i rischi al ribasso per la stabilità dei prezzi. Oggi, lo strumento "deve essere ricalibrato per assicurare che sia coerente con il più ampio processo di normalizzazione della politica monetaria e rafforzi la trasmissione degli incrementi dei tassi di riferimento alle condizioni di concessione del credito bancario", afferma la BCE.A partire dal 23 novembre 2022 fino alla data di scadenza o rimborso anticipato di ogni rispettiva OMRLT-III in essere, il tasso di interesse sulle OMRLT-III sarà. Il Consiglio direttivo ha deciso inoltre di offrire alle banche ulteriori date per il rimborso anticipato volontario degli importi. "In ogni caso, esso riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate di rifinanziamento contribuiscono all’orientamento della politica monetaria", viene sottolineato.Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di fissare ladetenute dagli enti creditizi presso l’Eurosistema al tasso della BCE sui depositi presso la banca centrale, allo scopo di allineare maggiormente tale remunerazione alle condizioni del mercato monetario.Il board BCE intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro delper un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui ha iniziato a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE e, in ogni caso, finché sarà necessario per mantenere condizioni di abbondante liquidità e un orientamento adeguato di politica monetaria.Per quanto riguarda il, il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma almeno sino alla fine del 2024.Il Consiglio direttivo continuerà a "" il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, perdella politica monetaria riconducibili alla pandemia.