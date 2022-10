Comcast, ricavi 3° trim oltre le attese. Svaluta Sky

Comcast

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registratoin calo dell'1,5% a 29,85 miliardi di dollari nel, superando tuttavia le attese del mercato (29,65 miliardi di dollari, secondo i dati Refinitiv). Laattribuibile a Comcast è stata di 4,6 miliardi di dollari, o 1,05 dollari per azione, rispetto a un profitto di 4,04 miliardi di dollari, o 86 centesimi per azione, un anno prima.La perdita è stata in dovuta a una, società che gestisce l'omologa pay-TV britannica. L'utile netto rettificato è aumentato del 4,5% a 4,2 miliardi di dollari, con un utile per azione rettificato di 96 centesimi per azione."Sono orgoglioso della società e dei nostridi questo trimestre - ha commentato il- Abbiamo ottenuto una solida crescita dell'EBITDA rettificato e dell'EPS rettificato, generato un free cash flow significativo, investito nel futuro delle nostre attività e restituito una quantità record di capitale ai nostri azionisti. Questa performance è una testimonianza della nostra costante attenzione strategica all'innovazione e della capacità del nostro team di operare al massimo livello in qualsiasi ambiente".