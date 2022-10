Meta, utile trimestrale dimezzato. Titolo affonda a Wall Street

Meta

(Teleborsa) -, la, ha chiuso ilcon un utile di 4,39 miliardi di dollari, il 52% in meno rispetto ai 9,1 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Calano anche iscesi del 4% a 27,71 miliardi pur risultando al di sopra delle aspettative degli analisti che scommettevano su 27,4 miliardi.I risultati deludenti piegano il titolo Meta, a Wall Street, che crolla nelle contrattazioni afterhours arrivando a perdere il 12%.Il gigante dei social network ha fatto sapere che prevede "cambiamenti significativi" per rafforzare l'efficienza in un difficile contesto economico. "Ci avviciniamo al 2023 concentrandoci sulla definizione delle priorità e sull'efficienza che ci aiuteranno a navigare nell'ambiente attuale e ad emergere come un'azienda ancora più forte" - ha affermato il capo di Meta,- aggiungendo che "mentre affrontiamo sfide a breve termine sui ricavi, ci sono i fondamentali per un ritorno a una maggiore crescita dei ricavi".