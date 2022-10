Shell prevede aumento dividendo dopo utile 3° trim di 9,5 miliardi di dollari

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha registrato undi 9,5 miliardi di dollari nel, in calo rispetto agli 11,5 miliardi di dollari dei tre mesi precedenti (che era stato un nuovo record) a causa dell'indebolimento del settore della raffinazione e del commercio del gas. L'è stato di 21,5 miliardi, in calo rispetto ai 23,2 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2022."Stiamo ottenendoglobali - ha affermato il CEO uscente Ben van Beurden - Continuiamo a rafforzare il portafoglio di Shell attraverso investimenti disciplinati e a trasformare l'azienda per un futuro a basse emissioni di carbonio. Allo stesso tempo stiamo lavorando a stretto contatto con governi e clienti per soddisfare il loro fabbisogno energetico a breve e lungo termine"."Oggi annunciamo unche porterà a ulteriori 4 miliardi di dollari di distribuzioni, che prevediamo di completare entro l'annuncio dei risultati del quarto trimestre 2022 - ha aggiunto - Inoltre,per il quarto trimestre, che sarà pagato a marzo 2023, di un previsto 15%, previa approvazione del Consiglio".