Tenaris, contratto di fornitura nelle Filippine per impianti geotermici

Tenaris

(Teleborsa) -si è aggiudicata un(PGPC) per la fornitura di 540 tonnellate di involucri senza saldatura da 16 pollici necessari per il progetto di sviluppo di impianti geotermici a Tiwi e Malinao, nelle Filippine. Il progetto richiedein grado di resistere in modo affidabile a profondità di 2.600 metri e temperature di circa 300 gradi Celsius. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo."Grazie alla nostra stretta collaborazione con il cliente e alla comprensione delle sfide di perforazione per il pozzo geotermico, siamo stati in grado di- afferma Muhammad Hamzah, Technical Sales Regional Senior Manager - Questa è stata una grande opportunità per noi di analizzare il progetto del pozzo nel suo insieme e iniziare a scambiare dati e documentazione con PGPC per valutare la connessione premium adatta".