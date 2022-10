OVS, operatività su azioni proprie

OVS

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 20 e il 26 ottobre 2022, complessivamente(pari allo 0,119% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,8323 euro, per unpari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2022, in prosecuzione dell’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie già avviato in data 2 febbraio 2022.A seguito delle operazioni finora effettuate, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.999.989 azioni proprie pari al 4,1248% del capitale sociale.Intanto a Milano, seduta negativa perche si posiziona a 1,898 euro, con una discesa del 3,56%.