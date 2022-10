Risparmio, italiani più preoccupati e pessimisti sul futuro

(Teleborsa) -per il peggioramento della congiuntura e per l'aumento dell'inflazione, che renderànell'arco del prossimo anno. Questa una istantanea dellasugli italiani ed il risparmio, presentato oggi a Roma, in vista dellache cade lunedì 31 ottobre.Come ogni anno, l'Associazione che rappresenta le fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio ha scelto un tema,, sul quale interverranno il Presidente di Acri, il Presidente di Abi, il Governatore della Banca d’Italiaed il Ministro dell’EconomiaE di incertezza si parla quando si esamina lodinanzi al quale ci troviamo quest’anno, che appare del tuttoe, per certi versi, ben: alla pandemia si è aggiunto il conflitto in Ucraina, il drammatico aumento del costo dell’energia e le conseguenti ricadute sui prezzi, cui si è associato un periodo di incertezza politica.Nel corso del 2022, facendo prevaleresia per il presente che per il prossimo futuro, smorzati, in parte dalle, che viene considerato una occasione unica per una svolta nel Paese. In questo contesto ildegli italianie lo studio Acri-Ipsos rileva unaper molte famiglie, accompagnata da una più marcata insoddisfazione: a fronte di un 6% che si dichiara molto soddisfatto per la situazione economica, il 17% ritiene di non esserlo affatto, dato in crescita di ben 6 punti percentuali nel 2021., le previsioni sull’andamento dell’economia personale, locale, nazionale, ma anche europea e mondiale, portano gli italiani a trasformare il marcato ottimismo palesato lo scorso anno (+20 il saldo tra ottimisti pari al 50% e pessimisti pari al 30%) in un(-32 il saldo fra ottimisti al 26% e pessimisti al 58%). E questo si riverbera sulla, espressa da oltre un terzo di essi, che già nei prossimi 12 mesiGuardando più in dettaglio, il peggioramento delle attese è legato da una parte all’, dall’altra alle: le famiglie colpite da una situazione lavorativa sfavorevole sono rimaste invariate e, al contempo, il tenore di vita è peggiorato per il 19% (contro un 10% del 2021), il 38% ha vissuto difficoltà, mentre coloro che hanno vissuto un miglioramento sono solo il 7%, circa la metà rispetto al 2021., perché per mantenere i consumi, molti italiani hanno fatto ricorso alle proprie riserve o a prestiti. Quindi si riducono le famiglie in grado di far fronte con mezzi propri a situazioni di difficoltà: il 39% potrebbe affrontare con serenità una spesa imprevista pari a 10.000 euro, il 75% una di 1.000.rispetto all’attuale situazione economia e rimane, come in passato,: più di un terzo (37%) non vive tranquillo se non mette da parte qualche risparmio, che, facendo giocare agli investimenti un ruolo di secondo piano. In questo contesto gli italiani fanno sempre più fatica a trovare un investimento ideale.Per il resto, gli italiani guardano sempre con favore l'appartenenza all'Unione Europea (uscire è visto come un grave errore dal 69% degli italiani) ed al PNRR, considerato un’occasione unica che il Paese.su cui è necessario, gli italiani indicano, responsabilità sociale e ambientale,