Scuola, Anief: un mese per sentenza Consulta su risarcimenti a docenti sospesi

(Teleborsa) -sulle migliaia di, a causa della mancata soddisfazione dell'obbligo diimposto dal precedente Governo, e per l'assegno alimentare conseguentemente negato ed il demansionamento del corpo docente.Lo ricorda il sindacato della scuola, segnalando che lerimesse dai Tribunali amministrativi e del lavoro hanno. L'ufficio legale del giovane sindacato ha presentato, in particolare,, mentre con diverse ordinanze si sono rivolti alla Consulta il Consiglio giustizia amministrativa Sicilia, il Tar Lombardia, lo stesso Tar Lazio e i Tribunali del lavoro di Brescia, Catania e Padova."L'udienza sarà discussa dopo che, probabilmente, con il nuovo Governo, dal 1° novembre, sarà eliminato l'ultimo obbligo ancora vigente per i lavoratori che operano in ambito sanitario e potrebbe essere già insediata una commissione d'inchiesta sulla gestione della crisi pandemica", spiega, presidente nazionale Anief, ricordando che "dibattute in sede sfavorevole all'obbligo vaccinale in alte Corti di giustizia di altri Paesi europei e del mondo (Usa, Slovenia, Austria),n favore dei lavoratori pubblici sospesi adurante il periodo di sospensione e una specifica per il demansionamento del personale docente, rientrato fuori dalle aule ad aprile".