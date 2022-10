Stellantis, joint venture GAC-FCA dichiarerà fallimento

Stellantis

(Teleborsa) - Gli azionisti della, Guangzhou Automobile Group e, hanno approvato una delibera che, in un contesto in perdite, consente alla Joint Venture di presentare. Lo afferma il gruppo automobilistico italo-francese in una nota, ricordando che aveva integralmente svalutato la sua partecipazione nella JV GAC-FCA e le altre sue attività correlate nei risultati finanziari del primo semestre 2022.Stellantis "continuerà a prestare servizi di qualità ai clienti attuali e futuri del", viene inoltre aggiunto.A luglio le due società avevano avviato trattative per chiudere la Joint Venture, che. In precedenza, Stellantis aveva provato ad acquisire una quota di maggioranza della Joint Venture, ma l'operazione non era andata in porto.