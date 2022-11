Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Moncler

Campari

Fineco

Pirelli

Brunello Cucinelli

CIR

Ferragamo

Mfe A

Pharmanutra

(Teleborsa) -, in scia alla performance brillante die mercati asiatici, a dispetto della cautela che precede le, da cui è atteso un altro rialzo dei tassi di 75 punti base.Dal FOMC si attendono segnali di una pausa nel ciclo di aumento dei tassi, ma anche la Presidente della BCEoggi ha segnalato che l'inflazione potrebbe aver raggiunto u picco e che gli aumenti dei tassi assicureranno che questa si riporti sul target del 2% nel medio termine.della Zona Euro e degli Stati Uniti, dopo che ildai minimi, ma è rimasto sotto la soglia chiave dei 50 punti.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,51%. Giornata positiva per l', che continua la seduta a 1.650,45 dollari l'oncia. Forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,63%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +211 punti base, con un calo di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,20%.composta, che cresce di un +1%,avanza dell'1,31%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,61%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,49% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,40% rispetto alla chiusura precedente.In rialzo il(+1,17%); sulla stessa tendenza, sale il(+1,01%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,23%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,00%.Buona performance per, che cresce del 2,73%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,73%.del FTSE MidCap,(+2,98%),(+2,46%),(+2,42%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,18%.