illycaffè, ricavi in crescita del 15% nei primi 9 mesi 2022

(Teleborsa) -, azienda triestina specializzata nella produzione di caffè, ha registratodel 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi del canale., sostenuti da un graduale recupero dei consumi fuori casa e da un'accelerazione del tasso di acquisizione di nuovi clienti, hanno registrato una crescita del 39%, riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemia. I ricavi del canalesono risultati in crescita del 5% rispetto al 2021, mentre i ricavi del canalesono incrementati dell'8% rispetto al 2021.La società sottolinea che, a fronte di una forte espansione dei ricavi, "permane una significativa pressione sui margini legata agli aumenti dei", in crescita di quasi il 20% rispetto al 2021. L'è comunque risultato in crescita rispetto all'esercizio precedente, beneficiando dell'accelerazione dei ricavi, di una forte focalizzazione sulle strategie di crescita di lungo periodo e di una maggiore efficienza operativa."Siamo molto soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi. Siamo cresciuti in tutti i mercati e in tutti i canali distributivi in cui operiamo - ha commentato l'- Nonostante il contesto macro-economico particolarmente sfidante, il margine operativo lordo è in crescita rispetto al 2021 grazie all'accelerazione dei ricavi e ad una costante azione di controllo dei costi discrezionali.Negli, mercato prioritario nel piano industriale, i ricavi sono cresciuti del 32% rispetto al 2021 per effetto di performance positive in tutti i principali canali distributivi e grazie a un impatto cambio favorevole legato al rafforzamento del dollaro. Ini ricavi sono incrementati del 22% rispetto al 2021.illycaffè prevede dicon un incremento dei ricavi a doppia cifra e redditività in aumento rispetto al 2021.