Moody's cambia outlook per settore bancario italiano a "negativo" da "stabile"

(Teleborsa) - Moody's ha(Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia e Slovacchia). Austria e Regno Unito restano "stabili". L'agenzia di rating sottolinea che l'aumento dei prezzi e dei tassi influenzerà il merito creditizio di molte imprese e famiglie, innescando laLe prospettive per i settori bancari inrimangono stabili poiché un capitale solido e margini migliorati compenseranno le pressioni provenienti da venti contrari macroeconomici."Abbiamo modificato le prospettive in negativo per sei settori bancari poiché prevediamo un, indebolendo la qualità dei prestiti, la redditività e l'accesso ai finanziamenti delle banche, sebbene l'impatto varierà da paese a paese", ha affermato Louise Welin, VP- Senior Credit Officer, presso Moody's."Le economie sonoin seguito all'invasione russa dell'Ucraina - ha aggiunto - L'aumento dei prezzi influenzerà l'affidabilità creditizia di molte imprese e famiglie, innescando la formazione di nuovi prestiti problematici".