Wall Street in ribasso prima della decisione sui tassi

(Teleborsa) -. Stasera sarà comunicata la decisione sui tassi di interesse, con il mercato che si aspetta il quarto aumento consecutivo di 75 punti base, ma l'attenzione sarà sulle parole di Jerome Powell, per capire quale sarà l'entità del rialzo in occasione del meeting di dicembre."La domanda più importante riguarda- spiega Luke Bartholomew, Senior Economist di abrdn - La Banca Centrale ha già lasciato intendere che comincerà a spianare la strada per rallentare il ritmo di inasprimento, fino ad arrivare a un rialzo di 50 punti percentuali a dicembre. La vera sfida per la FED è di riuscire a segnalare un rallentamentodi raffreddare le pressioni inflazionistiche sottostanti".Sul fronte macroeconomico, sono arrivatia ottobre 2022. Gli occupati del settore privato (report ADP) hanno registrato infatti un aumento di 239 mila posti di lavoro, dopo i 192 mila del mese precedente, mentre le attese dagli analisti indicavano un aumento di 195 mila unità.Ilè stato pressoché stabile la scorsa settimana, secondo l'indice della Mortgage Bankers Association. I tassi, nel frattempo, sono leggermente diminuiti la scorsa settimana, ma sono ancora vicini ai massimi degli ultimi 22 anni.Tra leha registrato risultati oltre le attese (grazie alla ripresa di viaggi urbani e transfrontalieri), ma ha segnalato un outlook incerto.ha migliorato la guidance per l'intero 2022 dopo un terzo trimestre sopra le attese.ha registrato una maxi perdita operativa nell'ultimo trimestre a causa delle spese legali legate alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.ha tagliato l'outlook per l'intero esercizio per le interruzioni dovute al Covid in Cina.Ilmette a segno un -0,30% a 32.552 punti. L'segna un -0,43% a 3.839 punti, mentre il(-0,45%) si porta a 10.842 punti.A causa del passaggio all'ora legale in Europa, avvenuto domenica 30 ottobre 2022, le, alle 14:30 CET, e chiudono alle 21:00 CET fino a domenica 6 novembre 2022, quando negli Stati Uniti e in Canada scatterà l'ora legale.