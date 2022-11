Amplifon, aggiornamento sullo share buy-back

Amplifon

la società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022 ha comunicato di aver, dal 28 ottobre al 2 novembre 2022, complessivamente, pari allo 0,071% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 24,927 euro per azione, per unpari aIn riferimento alla stessa delibera la Società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di 14.640.845 azioni.Al 2 novembre, Amplifon detiene 1.827.155 azioni proprie, pari allo 0,807% dell'attuale capitale sociale e allo 0,566% del capitale sociale in diritti di voto.A Milano, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,27%.