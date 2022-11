In rosso la Borsa americana dopo la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Boeing

Verizon Communication

Salesforce,

Walt Disney

Nike

Apple

Match Group,

JD.com

Seagen,

Electronic Arts

AirBnb

Atlassian

Docusign,

Zscaler,

(Teleborsa) - Sessione negativa per la borsa di Wall Street, dopo un breve passaggio degli indici in territorio positivo, in scia alla Federal Reserve che, come da attese, ha annunciato la, portando i tassi di interesse dall’attuale range compreso tra il 3% e il 3,25% al nuovo range compreso tra il 3,75% e il 4%.Nel comunicato che accompagna la decisione del Fomc, sono emerse indicazioni su un, confermato anche dalle parole del governatore,. "Abbiamo bisogno di vedere l'inflazione calare in modo significativo" - ha affermato il presidente della Fed - sottolineando che un rallentamento della velocità dei rialzi si sta avvicinando, "potrebbe essere alla prossima riunione o a quella dopo". A un certo punto - ha continuato Powell - "sarà appropriato rallentare la velocità degli aumenti, ma ancora abbiamo della strada da fare".Tra gli indici statunitensi, illascia sul parterre l'1,55%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 3.759,69 punti, in forte calo del 2,50%. Giù anche il(-3,39%) e l'(-1,23%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.Al top tra i(+2,80%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -6,13%.In apnea, che arretra del 3,94%.scende del 3,70%.Calo deciso per, che segna un -3,73%.(+4,19%),(+3,64%),(+1,90%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 10,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,88%.Scendecon un ribasso dell'8,18%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:12:30: Challenger licenziamenti (preced. 29,99K unità)13:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 10,2%)13:30: Bilancia commerciale (atteso -72,1 Mld $; preced. -67,4 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 217K unità)13:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -4,1%)14:45: PMI composito (preced. 49,5 punti)14:45: PMI servizi (atteso 46,6 punti; preced. 49,3 punti).