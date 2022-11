Technogym, fatturato 9 mesi sale del 17%. Raccolta ordini in crescita

Technogym

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso idel 2022 con una crescita deldel 17,4% (+14,2% a cambi costanti) a 498,7 milioni di euro, grazie al forte recupero di tutti i segmenti BtoB, mentre il segmento di clientela BtoC registra un fatturato doppio rispetto al livello pre-pandemia. La società romagnola segnala una crescita a doppia cifra in pressoché tutte le aree geografiche."Technogym conferma il posizionamento di brand prestige ed aspirazionale nei vari segmenti di mercato e l'accelerazione dell'awareness sul consumatore a partire dal mercato USA", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato."Guardando al futuro, le attuali incertezze del quadro macroeconomico non stanno impattando la domanda di wellness delle persone, come testimoniato da unae che ci fa guardare con fiducia ai prossimi mesi", ha aggiunto.La solida performance del(+47,1%) è supportata da una forte crescita dei Club, degli Hotel e del Residenziale. L'(+17,7%) è sostenuta dalla ripartenza del settore Commercial e dalle ottime performance registrate in Francia, Benelux e Spagna. In(+10,0%) spicca l'ottima performance di Australia e Giappone, nonché di alcuni paesi emergenti coperti dai distributori, che ha consentito di compensare la performance della Cina, impattata dalle restrizioni volte al contenimento del COVID-19.