WINDTRE, con "Reload exChange" nuovo valore allo smartphone usato

(Teleborsa) - Dare valore al proprio smartphone usato. Con questo obiettivoe la shanno lanciatoIl nuovo servizio – spiega WINDTRE in una nota – "permette di ottenere un vantaggio concreto dalla valutazione del vecchio device e rende più semplice essere sempre al passo con la tecnologia"."La proposta di WINDTRE mette al centro l'idea di tecnologia accogliente ed inclusiva, con servizi innovativi pensati per rispondere alle esigenze dei clienti e migliorare la vita di tutti i giorni – afferma–. Un percorso di successo, realizzato anche grazie alla partnership di lunga data con bolttech. Siamo convinti che Reload exChange rappresenti una ulteriore opportunità per raggiungere il nostro obiettivo di vicinanza alle persone, attraverso soluzioni di valore".Per aderire all'iniziativa, occorre recarsi presso un negozio WINDTRE, portare con sé il proprio smartphone e scaricare l'App di diagnostica dedicata, che consente di effettuare in pochi minuti una. A fronte dell'attivazione di una nuova offerta con modalità di pagamento "Easy Pay" e della consegna del vecchio dispositivo, il cliente riceverà, entro 30 giorni, un importo pari al valore stimato, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario.Reload exChange può essere abbinato ad un’ampia gamma di offerte mobile disponibili a listino WINDTRE, con la possibilità di avere incluso anche un nuovo device a scelta tra i modelli più aggiornati.