Coinbase, perdita trimestrale di 545 milioni di dollari con volumi in calo

Coinbase

(Teleborsa) -, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute, ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con unadi 544,6 milioni di dollari, o 2,43 dollari per azione, rispetto a un profitto di 406,1 milioni di dollari, o 1,62 dollari per azione, un anno prima. Isono diminuiti del 53,3% anno su anno a 576,4 milioni di dollari.del terzo trimestre sono stati di 366 milioni di dollari, in calo del 44% rispetto al secondo trimestre, trainati dal volume di scambi inferiore. I ricavi da abbonamenti e servizi sono aumentati del 43% in sequenza a 211 milioni di dollari, trainati da maggiori proventi da interessi., punta a rispettare la guidance precedentemente fornita di una. "Ciò presuppone che la capitalizzazione e la volatilità del mercato delle criptovalute non si deteriorino in modo significativo al di sotto dei livelli di ottobre e che non vediamo cambiamenti nei comportamenti dei clienti", si legge nella lettera agli azionisti.Per il 2023 Coinbase si sta preparando "con un orientamento conservativo e presupponendo che gli".