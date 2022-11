Intesa, Messina: siamo banca Zero-NPL e ora anche con Zero esposizione a Russia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Abbiamo attuato una riduzione di 65% dell'esposizione verso la Russia nel terzo trimestre e". Intesa ha dimostrato di saper ripulire il proprio bilancio "dagli NPL, dagli effetti della pandemia e lo abbiamo fatto ora con la Russia. È uno dei nostri modi per arrivare a una profittabilità di lungo periodo e non solo a risultati breve periodo". Lo ha affermatodi, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022 "Il rapporto con gli azionisti rimane una priorità e", ha spiegato. Ciò è permesso da fatto che Intesa Sanpaolo abbia "", anche perché l'esposizione verso la Russia è scesa allo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del gruppo. L'istituto ha "raggiunto un NPL ratio netto all'1%, raggiungendo già l'obiettivo di piano", con un flusso di crediti deteriorati ai minimi storici e copertura in crescita nel terzo trimestre.Nonostante lo scenario macroeconomico complesso, Messina ha detto di. "L', grazie a fondamenta più solide. Anche se ci sarà una breve recessione, l'Italia recupererà nel 2024", ha spiegato. "Il debito nazionale è molto più sostenibile, le aziende sono più resilienti e il sistema bancario più solido - ha proseguito in un altro passaggio -, basato su ampio sostegno all’economia da parte del governo italiano e un sostegno finanziario dell'UE".Guardano al futuro, il CEO ha detto che "per avere successo in futuro, in quanto ha un eccellente profilo di rischio e una solida patrimonializzazione". "Abbiamo eccellente modello di resilienza in tutte le sue dimensioni", ha aggiunto, sottolineando i passi avanti sul fronte tecnologico e che "il setup della nuova banca digitale (Isybank, ndr) è ben avviato"."Una solida performance operativa nel terzo trimestre e una elevata riduzione dell’esposizione verso la Russia consentono di", ha affermato, aggiungendo che nei prossimi trimestri "la crescita degli interessi netti sarà il vero traino".L'AD ha anche confermato l'attenzione alla forte creazione e distribuzione di valore. "Abbiamo 2,3 miliardi di euro di dividendi già maturati nei 9 mesi per il 2022, con 1,4 miliardi di euro da pagare come interim dividend il 23 novembre 2022". "Decideremo sulla seconda tranche del buyback (1,7 miliardi di euro) entro la data di approvazione dei risultati 2022", ma comunque "".