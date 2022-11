Eventi e scadenze: settimana del 7 novembre 2022

Anima Holding

(Teleborsa) -COP27 - Conferenza 2028 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - La Conferenza 2022 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP76, è la 27a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà a Sharm El Sheikh, in Egitto (fino a venerdì 18/11/2022)Commissione europea e BCE - Conferenza congiunta ad alto livello sull’euro digitale - Il tema della Conferenza congiunta, che si terrà a Bruxelles, sarà "Towards a legislative framework enabling a digital euro for citizens and businesses". Verranno discussi i principali aspetti normativi e politici di un euro digitale, ovvero una forma elettronica di moneta accessibile a tutti nella zona euroBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi (fino a sabato 12/11/2022)Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari (fino a martedì 08/11/2022)Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaEU - Riunione dell'EurogruppoTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Resoconto intermedio di gestione - 3° trimestre 2022- CDA: Approvazione Informazioni Periodiche Aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati finanziari consolidati al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Comunicato stampa successivo al CDA e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nel pomeriggio- Risultati di periodoEcomondo e Key Energy 2022! - Evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale nel settore della green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition Group (fino a venerdì 11/11/2022)EIA - Pubblica l'outlook sull'energiaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà in Visita di Stato nel Regno dei Paesi Bassi (fino a venerdì 11/11/2022)BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaEU - Riunione ECOFINOttava conferenza congiunta Banca d'Inghilterra - Banca di Francia - Banca d'Italia - La Conferenza di Macroeconomia Internazionale su "Il dollaro statunitense come valuta globale: sfide e prospettive", organizzata da Banca d'Italia si svolge a Roma. L'obiettivo è promuovere il dibattito sull'uso del dollaro come valuta globale e le implicazioni per l'economia globaleBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- Appuntamento: Presentazione dei risultati consolidati al 30/09/2022 alle ore 16.30, con Mario Alberto Pedranzini - Consigliere delegato e Direttore generale e Massimo Perona - Chief Financial Officer- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30/9/2022- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2022.- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2022- Appuntamento: Il management di Sanlorenzo al termine del CdA terrà una conference call per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati dei primi nove mesi del 2022 e i principali aggiornamenti della Società- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30.9.2022- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte09:30 - The European House – Ambrosetti - XVII Rapporto Meridiano Sanità - La presentazione del XVII Rapporto Meridiano Sanità promosso da The European House – Ambrosetti, si terrà a Palazzo Rospigliosi a Roma. Verrà analizzato il settore sanitario italiano dal punto di vista scientifico, sociale ed economico. Presenti, tra gli altri, il Sottosegretario alla Salute, il Presidente Istat, il Presidente Istituto Superiore di Sanità, il Direttore della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute e la Managing Partner e CEO The European House – Ambrosetti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie al 30 settembre 2022. I risultati verranno pubblicati il 10 novembre- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria con il management della Società- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati finanziari del terzo trimestre 2022- Appuntamento: Webcast audio con investitori e analisti finanziari sui risultati del terzo trimestre 2022 - ore18.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 e Delibera acconto dividendo 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analistiIstat - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Ottobre 2022Corte dei conti - Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021 - Si svolge a Roma, nell'aula delle Sezioni Riunite della Corte dei contiBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveBCE - Bollettino EconomicoTesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2022- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2022 e relativa conference call- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2022- Appuntamento: Comunicato stampa risultati 9M22- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2022- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2022- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Risultati al 30.09.2022- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2022- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabili- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Pubblicazione risultati Gruppo Generali - Alle ore 7:30 diffusione del comunicato stampa e alle ore 12:00 conference call per analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- CDA: Esame e approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Trimestrale Consolidata al 30.09.2022 - Approvazione del Consiglio di Amministrazione e Presentazione dei risultati 9M22- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2022- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della Borsa- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2022Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/9/2022- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2022- CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Informazione Finanziaria Periodica Aggiuntiva al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/22- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022