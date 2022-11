Lamborghini si allena "da molto tempo" per IPO

Porsche

(Teleborsa) -, produttore italiano di auto di lusso, si, e quindi allo sbarco in Borsa. La società ha infatti sviluppato una strategia su come presentarsi agli investitori ben prima che Volkswagen chiedesse a ciascuno dei suoi marchi di lavorare alla propria equity story, in modo da essere pronti in caso si decidesse di procedere alla loro quotazione."Abbiamo lavorato su questo con altre agenzie per creare chiarezza - ha detto Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, in un'intervista a Bloomberg -. Fino a poco tempo fa non era così noto".Volkswagen controllaprovenienti da cinque paesi europei: Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche e Ducati. A questi si aggiungono altrecome PowerCo, il ramo lanciato lo scorso giugno e dedicato alla produzione di celle di batterie per le auto elettriche del gruppo.Dopo l' IPO di successo di, sono aumentate le. Le più interessanti per un progetto del genere sarebbero Audi, PowerCo e Lamborghini."Un'è esattamente ciò che fai per mostrare al pubblico quanto sei solido e cosa è in corso per il futuro - ha affermato Winkelmann - Abbiamo una storia chiara e una strategia per questo".