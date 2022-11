Banco BPM alza i target, utile 9 mesi a 510 milioni

Banco BPM

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile di 510 milioni di euro, in crescita dell'8,2% sullo stesso periodo del 2021.L'cresce del 15,5% a 652 milioni, rappresentando il miglior risultato dalla nascita della banca.Gli "ottimi risultati" - si legge nella nota dei conti - consentono al Banco di migliorare l'outlook 2022, rivendo al rialzo da 0,4 a 0,45 euro l'utile per azione e incrementando il target di utile per azione al 2023, rivisto da 0,5 a più di 0,6 euro ad azione.La banca conferma il pay-out del 50%.