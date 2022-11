CDP concede finanziamento di 8,2 milioni per nuovo Campus delle Arti a Brera

(Teleborsa) -sostiene il territorio e la crescita economica, sociale e culturale con unconcesso, per la realizzazione del primo lotto del nuovoIl campus sorgeràall’interno dell’, di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS). Laè prevista per laGrazie alle risorse messe a disposizione da CDPdedicato alla formazione e alla ricerca artistica di una comunità accademica e studentesca in costante crescita, che conta oggi circa 5.000 studenti iscritti e 368 docenti. Il progetto prevedevolti al recupero del sito dismesso, per( laboratori, atelier e aule) e per, a impatto zero ed a prezzi calmierati per gli studenti fuori sede, che oggi rappresentano il 30% della popolazione studentesca totale.L’obiettivo dell’accordo è dare uned anche rappresentare untra istituzioni, imprese e sistema economico e finanziario. L’operazione è in linea con le priorità di intervento individuate dal Piano triennale di CDP e conferma l'Accademia di Brera nel suo ruolo di eccellenza del settore.