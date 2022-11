PNRR, ok Ue a seconda tranche da 21 miliardi

(Teleborsa) - Via libera della Commissione Europea al secondo versamento di fondi all'Italia,. Lo riferisce la Commissione europea, ricordando chemiliardi sono sovvenzioni emiliardi sono prestito.L'esborso fa seguito alla richiesta dell'Italia avanzata alla fine del giugno scorso e alla valutazione positiva alla richiesta di pagamento comunicata dalla Commissione lo scorso 27 settembre. "Con l'anticipo e il primo pagamento siamo aa metà del totale erogato da NextGeneration - scrive, in un tweet, il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni - .l'Italia ha dovuto completare(obiettivi qualitativi) e(obiettivo quantitativo). La tabella di marcia, completata con successo, prevedeva tra le riforme principali quella della pubblica amministrazione, dell'istruzione e dell'economia circolare, mentre tra gli investimenti ci sono quelli sulla banda ultra-larga e il 5G, R&D, l'inclusione sociale e l'assistenza sanitaria territoriale. Molte riforme, come quella della P.A. e dell'istruzione, richiederanno altri passaggi da completare entro il prossimo anno. L'attuazione del piano, secondo quanto si apprende, è finora andata molto bene, soprattutto considerando la considerevole dimensione del Pnrr italiano rispetto a quello degli altri Paesi. Si tratta di un piano ambizioso che, secondo gli addetti ai lavori, richiede un'attenzione costante sia da parte delle autorità italiane che di quelle europee. Tanto che Bruxelles invierà una missione a Roma, per fare il punto della situazione, a inizio dicembrSoddisfazione espressa dal ministro dell'economia e delle finanze,"Con la seconda rata - ricorda Giorgetti - sono disponibili 10 miliardi di euro di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti per l'Italia. E' la dimostrazione concreta che abbiamo fatto tutti i passaggi necessari per raggiungere questo step e continueremo a vigilare ed agire con la stessaIntanto, sono iniziati i lavori della cabina di regia, convocata per la prima volta daon tutti i ministri coinvolti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni in rappresentanza delle amministratori locali. Alla riunione partecipano, in videocollegamento, anche Antonio De Caro, presidente dell'Anci e Michele de Pascale in rappresentanza delle Province